Tchad : nominations d'inspecteurs au ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche

Le décret n°1538 du 17 septembre 2019 porte nomination des fonctionnaires dont les noms suivent aux postes de responsabilité ci-après au ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche.



Inspection générale

Inspecteur général : Tahir Abdelaziz Awam en remplacement de Abdoulaye Souleyman Nourene, appelé à d’autres fonctions ;

Inspecteur Technique chargé du Secteur Eau et Assainissement : Mahamat Oumara en remplacement de Abdramane Ahmat Souleymane, appelé à d’autres fonctions ;

Inspecteur Technique chargé du Secteur Environnement et Pêche : Nadji Tellro Wai en remplacement de Mme. Regine Momadji Kodouroum, appelée à d’autres fonctions.



Direction générale du ministère

Directeur général : Mahamat Alifa Moussa, maintenu ;

Directrice générale-adjointe : Mme. Sadie Ousmane Daba.