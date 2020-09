Tchad : non-respect des horaires de travail, le ministère de la santé met en garde

L'Inspecteur général par intérim du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Welba Raïwe Kolandi, a indiqué mardi dans une note circulaire adressée à tout le personnel que les horaires de travail fixés par les textes en vigueur ne sont pas respectés.



Les horaires de travail sont fixés par les dispositions du décret n° 187 du 14 avril 1996 portant révision des horaires officiels de travail, pour les services et établissements publics et parapublics. Ils sont toujours en vigueur.



- Du lundi au jeudi : 7h à 15h30 (avec une pause de 30 mn entre 12h et 12h30) ;

- Le vendredi : 7h à 12h.



Des contrôles seront effectués, informe l'inspecteur général qui demande à tous les responsables à différents niveaux de faire appliquer la circulaire.



Mardi, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul a rencontré les directeurs généraux de son département suite aux visites inopinées effectuées dans quelques services et programmes.



Il a évoqué le non-respect des horaires de travail et le retard dans le traitement des dossiers. "Lors de ces visites, il a été constaté que la grande partie des agents ne viennent pas à l’heure au travail", précise son département ministériel.



Pour recadrer cette situation, le ministre a ordonné à la Direction Générale d’organiser tous les jours à partir de 8 heures la réunion du staff avec tous les directeurs généraux techniques.