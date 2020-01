Tchad : "notre mission c'est d'instaurer l'autorité de l'Etat", général Mahamat Abali Salah

Le ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général Mahamat Abali Salah, a prononcé un discours samedi à la Place de l'indépendance d'Abéché, à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de l'état d'urgence au Ouaddaï et au Sila.



"Notre objectif premier c'est d'arrêter les morts (...) Notre mission c'est d'instaurer l'autorité de l'Etat", a déclaré le général Mahamat Abali Salah.



Quatre membres du Gouvernement ont pris part à la cérémonie qui a pris fin ce midi, notamment le ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement Oumar Yaya Hissein, le ministre de la Justice chargé des droits humains Djimet Arabi et la ministre secrétaire générale du Gouvernement Mariam Mahamat Nour.