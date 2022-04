Tchad : “notre pays est riche, très riche” ; l’appel du PCMT aux investissements

Le PCMT lance un appel aux tchadiens “qui ont des moyens, qui ont de l’argent et qui de temps en temps préfèrent garder l’argent à la maison ou aller investir à l’extérieur”. Il s’est exprimé ce 24 avril lors de la visite d’une usine d’embouteillage d’eau minérale à Amdjarass.



“Je crois qu’il serait nécessaire et important de venir investir ici. Je sais qu’ils ont peur des fois de l’instabilité de notre pays. Il faut avoir foi en Dieu. On ne peut qu’être bien chez soi. Je crois que nous avons la potentialité, notre pays est riche, très riche. Notre terre est riche. Avec un peu de moyens, je crois qu’on peut faire beaucoup de choses”, estime Mahamat Idriss Deby.



Et d’ajouter : “au lieu de demander toujours à ce que les étrangers viennent investir ici, nous devons commencer nous même avec nos moyens d’investir pour créer de l’emploi et des richesses”.



De l’avis du président du CMT : “aujourd’hui, le plus gros employeur c’est l’État. Nous avons aujourd’hui environ 300.000 à 400.000 diplômés sans emploi. Si tous les tchadiens, surtout ceux qui ont des moyens, essayent d’investir au Tchad, cela va créer de la richesse, de l’emploi et cela va alléger les charges pour l’État en ce qui concerne l’emploi”. Mahamat Idriss encourage tous les tchadiens de bonne foi qui veulent investir dans le pays.