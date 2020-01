Tchad : "nous allons continuer à avancer, nous n'allons pas reculer", Succès Masra

En vidéo. Le leader des Transformateurs, Succès Masra, a prononcé samedi un discours, au siège du parti, entouré de nombreux militants, peu après l'interdiction de la tenue d'un meeting à N'Djamena.



"Nous allons continuer à avancer, nous n'allons pas reculer. (...) On n'a pas le temps d'avoir la haine de quelqu'un. On a seulement le temps de mettre nos énergies ensemble et de travailler pour que notre pays puisse changer", a déclaré Succès Masra.