Tchad : "nous allons les empêcher de dormir (...) la calebasse est blindée" (Kebzabo)

"Les gens veulent nous amuser, nous détourner de l'essentiel. Le MPS ne veut pas du tout que nous allons au fond des choses pour regarder les problèmes du pays. Ils veulent qu'on surnage avec eux, qu'on ne regarde pas en profondeur ce qui se passe. Et avec l'UNDR, on va regarder en profondeur."

"Nous connaissons tellement de tours de passe qu'ils n'arrivent pas à nous terrasser. Ils ont tout essayé, toutes les méthodes. La dernière qu'ils ont trouvé, c'est un grand danger pour le parti. Ce qui s'est passé ces jours-ci, c'est une menace très grave pour le parti. Ce n'est pas pour Kebzabo, c'est rien du tout. Kebzabo passe mais l'UNDR doit rester."

"On a dit que la calebasse de l'UNDR est blindée, je vous dit qu'elle est super blindée. Ils ne peuvent pas nous atteindre. Ce que nous faisons, nous le faisons pour l'avenir du pays."

Le président de l'UNDR, le député Saleh Kebzabo a appelé jeudi les jeunes de son parti à "ne pas se laisser berner" ni "détourner". S'exprimant lors d'une cérémonie, Saleh Kebzabo a estimé que le pouvoir "n'a plus rien à vendre aux tchadiens" et qu'il faut "tourner la page" de ce "mauvais souvenir"."Seul l'UNDR est votre idéal, votre guide. (...) Lorsque tous ces trublions, comme des margouillats dans la marre, essayent faire du bruit pour essayer de vous endormir, de vous détourner, ne vous laissez pas détourner", a déclaré Saleh Kebzabo.Selon Saleh Kebzabo, l'UNDR empêche Idriss Deby de dormir : "Nous allons les empêcher de dormir parce que l'UNDR c'est un édifice qui est lourd. L'UNDR est un édifice qui est costaud et ce n'est pas n'importe quel maigrichon qui peut venir foutre la merde".Le député a souligné qu'il ne peut rester en marge face à la situation du pays. D'après Kebzabo, l'action du parti s'inscrit "pour l'avenir du pays" :Réagissant aux récentes marches pacifiques et à celles annoncées, Saleh Kebzabo a affirmé que "l'UNDR sera dans la rue".