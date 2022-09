Tchad : "nous allons organiser notre propre dialogue du peuple", Wakit Tamma

"Nous allons organiser notre propre dialogue du peuple et nous allons déposer notre rapport qui sera différent", a indiqué Me. Max Loalngar.



Le "dialogue du peuple" a également été évoqué par le parti Les Transformateurs à plusieurs reprises, à défaut d'une entente pour sa participation aux assises nationales.



"Nous verrons lequel des rapports sera adopté par les tchadiens. Nous irons au référendum Constitutionnel et notre rapport ne pourra pas passer inaperçu", a ajouté le coordonnateur de Wakit Tamma, une importante coalition de partis politiques et de la société civile qui est absente des assises nationales.



Vendredi, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Awatif Altidjani Ahmed Koiboro, a affirmé à la tribune de l'ONU que "des démarches sont en cours afin de ramener ces frères et soeurs à reconsidérer leur choix et à rejoindre le train du dialogue".