Tchad : "nous allons revenir sur la contractualisation de certains enseignants"

Le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar s'est félicité de l'adoption de la loi de finances par l'Assemblée nationale ce vendredi 28 décembre. Le budget général de l’Etat évalue et arrête les recettes à 983 milliards Francs CFA, tandis que les dépenses se chiffrent à 979 milliards Francs CFA.



"C'est le rôle des députés de vouloir se renseigner, de vouloir connaitre ce que nous avons l'intention de mettre en oeuvre en 2019. Je pense que chacun a tenu son rôle. Il y a eu beaucoup de suggestions et de propositions que nous retiendrons. Ils n'ont pas manqué de nous dire de bien noter, nous avons bien noté. Nous essayerons de traduire tous leurs commentaires et toutes leurs propositions dans les faits", a expliqué le ministre des Finances et du Budget, en réaction aux nombreuses remarques et propositions formulées dans le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale.



"Nous avons donné toutes les informations sur les secteurs sociaux. De ce côté là, les dépenses sociales représentent à peu près 33,1%. Avec nos partenaires, nous, nous sommes entendus pour que ces dépenses là atteignent les 34%. Ces dépenses existent et il faudrait peut être aller les chercher pour les voir. C'est un secteur qui non seulement nous préoccupe en tant que gouvernants, les plus hautes autorités ont insisté pour la transcription de certaines lignes sur le budget, mais aussi c'est l'une des dépenses qui est suivie avec beaucoup d'attention par les partenaires financiers et techniques", a-t-il déclaré à la presse, après l'adoption de la loi de finances 2019.



D'après lui, "les gens se plaignent qu'il y a quelques dysfonctionnements ici et là, et surtout au niveau du recrutement notamment des maitres communautaires qui n'apparaissent pas de manière très évidente. Là également, nous allons au cours de l'exercice 2019 revenir dessus sur la contractualisation de certains enseignants qui sont sortis de l'école nationale."



Du côté de la santé, des préoccupations ont été exprimées sur le recrutement du personnel médical mais "les instructions ont été à ce niveau très clair", selon le ministre. Il a précisé qu'il faudrait d'abord faire un redéploiement du personnel existant et s'assurer que le personnel existant est utilisé avec efficience avant d'envisager de recruter et d'avoir des charges publiques.