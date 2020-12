Tchad : "nous avons dit qu'il n'allait pas embaucher les 20.000 jeunes" (Succes Masra)

Le président des Transformateurs Succès Masra a dénoncé jeudi dans un discours, le "chômage de masse" et les "promesses non tenues", dont celles de "l'embauche" des 20.000 jeunes à la Fonction publique.



"Vous vous souvenez, nous avions dit qu'ils n'allaient pas embaucher les 20.000 personnes. Les 20.000 jeunes qu'ils avaient promis d'embaucher, ils n'ont pas réussi", a fustigé Succes Masra.



"À ces 20.000 jeunes, s'ajoute encore un stock de jeunes qui viennent de finir leur formation. Je suis en train de penser aux 20.000 jeunes qui sont au Cameroun à côté en train de se former", a-t-il ajouté.



Une promesse réalisée à 32,98%



La promesse d'intégration de 20.000 jeunes à la Fonction publique a été respectée à un taux de 32,98%. À la date du 31 décembre, 6.596 personnes ont été intégrées à la Fonction publique en 2020 sur la promesse de 20.000 jeunes, a annoncé jeudi le chef de l'État Idriss Deby dans son message de voeux pour le nouvel an.



"Le processus de recrutement de 20.000 jeunes à la Fonction Publique évolue à un rythme soutenu et l’engagement sera tenu", a assuré le président de la République.