Tchad : "nous avons le devoir d'aider ces jeunes", Naïr Abakar

BOL - Le directeur général adjoint de l'Agence de développement des technologies de l'information et de la communication (ADETIC), Naïr Abakar, s'est félicité vendredi de la présence de six membres du gouvernement à la Maison de la culture de Bol pour un échange avec des jeunes, femmes et représentants du milieu associatif de la localité, sur l'importance du numérique dans le développement.



"Nous avons eu la chance d'avoir six ministres qui ont échangé avec eux sans langue de bois. Je pense que c'est une très bonne avancée pour les jeunes de la région. Aujourd'hui, le développement n'est pas qu'à N'Djamena mais aussi dans les autres provinces", a déclaré Naïr Abakar qui estime que les jeunes ont un rôle à jouer pour contribuer à l'économie numérique.



Évoquant les projets axés sur le numérique, Naïr Abakar souligne que c'est un devoir d'aider ces jeunes : "Nous avons vraiment l'intention d'aider les jeunes en général et les jeunes du Lac en particulier car c'est une zone qui a été fortement touchée par les actions de Boko Haram. Nous avons le devoir d'aider ces jeunes dans l'éducation. Nous allons faire des programmes informatiques afin qu'ils puissent être outillés sur le numérique, et aussi pouvoir créer des emplois indirects comme directs".



Un centre communautaire multimédia verra prochainement le jour à Bol.



À la fin de la rencontre, une vingtaine de jeunes a été récompensée à travers un jeu-concours. Ils ont reçu des tablettes numériques.