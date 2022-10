Tchad : "nous devons faire disparaitre définitivement le mot famine de notre vocabulaire", Laoukein Kourayo

"Ceux qui ne sont pas du domaine de l’agriculture et qui s’y trouvent par pur accident doivent dorénavant se préparer à réintégrer leur ministère d’origine. Pour ce faire, le balai d’assainissement passera partout si cela est nécessaire pour sauver ce ministère", a lancé Laoukein Kourayo Médard, au cours de la cérémonie de passation de service.



De l'avis du ministre d'État, "si nous aimons sincèrement notre pays, nous devons user de tous les moyens à notre portée pour faire disparaitre définitivement le mot famine de notre vocabulaire".



"Dieu nous a offert gracieusement toutes ces potentialités que d’autres pays n'ont pas. Il suffit tout simplement de chercher à les exploiter, avec une bonne maitrise de l’eau pour enclencher la souveraineté alimentaire dans notre cher et beau pays qui a vraiment besoin de notre génie créateur. Il est reconnu mondialement comme regorgeant d’innombrables potentialités agricoles, tant en ce qui concerne les millions d’hectares de terres cultivables, qu’en ce qui concerne les eaux de surface et les eaux souterraines. Avec tout cet atout, nous pouvons aisément produire en toute saison et en même temps produire en contre-saison", a souligné Laoukein Kourayo Médard.



Des millions de personnes sont en insécurité alimentaire au Tchad, selon les rapports humanitaires. Le Tchad figure parmi les 10 pays où la faim est le plus alarmant. En début d'année, le président de la transition Mahamat Idriss Deby a décrété l'urgence face à la crise alimentaire.