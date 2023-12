Tchad : "nous ne sommes pas prêts pour la fédération", Mahamat Assileck Halata

​"Nous ne sommes pas prêts pour la fédération. Beaucoup pensent que la fédération, c'est une scission. Ceux qui prônent le fédéralisme le font parce qu'ils sont frustrés (...) Nous sommes un pays encore très fragile (...) Ceux qui ont fait la fédération l'ont fait en ayant des bases qui sont solides. Notre cas est très différent"

Tout d'abord, Mahamat Assileck Halata a catégoriquement réfuté les allégations des fédéralistes qui accusent la Coalition d'utiliser les moyens de l'État pour mener sa campagne. En ce qui concerne le choix d'un État unitaire fortement décentralisé, il a souligné que c'est une expérience nouvelle et une transition vers le fédéralisme. Aucun régime n'avait tenté cette voie depuis 1960, et il qualifie ceux qui ont choisi de voter "NON" de frustrés.Concernant l'issue du vote, le porte-parole de la Coalition pour le "OUI" rappelle que le Tchad est une démocratie où le peuple prendra sa décision, mais il insiste sur la nécessité de dépasser les clivages passionnels.Interrogé sur la faible affluence pour le retrait des cartes d'électeurs, Mahamat Assileck Halata a précisé que 8 millions de Tchadiens ont déjà retiré leur carte et sont prêts à voter. Il évoque également la possibilité d'un plébiscite le jour du vote, preuve que la sensibilisation de la population a été réussie.Quant à la crainte d'une fraude massive par le camp du "NON," il estime qu'il faut attendre le jour du vote et que le meilleur gagne.En ce qui concerne l'appel du Président du parti les Transformateurs, Dr. Succès Masra, à ses partisans de voter "OUI," Monsieur Assileck Halata a salué la sagesse et l'intelligence de Monsieur Masra qui ont prévalu.