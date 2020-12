Tchad : "nous sommes au 21ème siècle mais nous vivons loin de ce 21ème siècle"

Le président du Parti socialiste du Tchad (PST), Nguero Reniko, affirme que s'il est élu président, la première chose est d'éliminer la pauvreté car "nous ne sommes pas pauvres".



"Nous avons des richesses naturelles et c'est la France, les États-Unis d'Amérique qui volent ça. Vous avez vu le cas de la Libye. (...) Notre pays est en otage et les présidents n'ont pas la capacité de parler parce qu'il y a une loi du silence. Nous devons avec tous arrêter ça", estime Nguero Reniko.



Il déplore de multiples promesses de changement du président Idriss Deby : "Il n'y a rien et maintenant, lit d'ici 2030, le Tchad que nous voulons. Il n'y aura rien".



Et d'ajouter qu'il est "temps que la jeunesse choisisse", à travers notamment un scrutin transparent en 2021.