Tchad : "nous sommes désormais avec eux. Nous allons agir ensemble", Siddikh Abdelkerim Haggar

La coalition CH se retire du dialogue national et annonce se joindre aux Transformateurs, Wakit Tamma et aux politico-militaires non signataires de l'accord de Doha.



"Nous sommes d'accord avec tous ceux qui ont boycotté le dialogue. Les Transformateurs, Wakit Tamma, les politico-militaires qui n'ont pas voulu venir. Nous leur donnons raison. Nous leur disons que nous sommes désormais avec eux. Nous allons agir ensemble pour bâtir ce Tchad nouveau. Nous sommes vraiment aujourd'hui très fâchés", a déclaré Siddikh Abdelkerim Haggar​.



Le Comité d'harmonisation regroupe 105 partis politiques et 74 associations de la société civile.