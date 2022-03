Tchad : "nous sommes un exemple pour l'Afrique", estime le PCMT

"Notre pays a failli le pire en avril 2021", a rappelé le général Mahamat Idriss Deby, faisant allusion à l'attaque rebelle qui a couté la vie au défunt président Idriss Deby.



"Nous avons montré au monde que le Tchad ce n'est pas seulement la guerre mais aussi la paix et le dialogue. C'est une bonne image qu'on a envoyé de par le monde", a dit le président du CMT.



"On nous taxait souvent d'hommes guerriers mais aujourd'hui, nous sommes un exemple pour l'Afrique. Nous sommes un très bon exemple pour la paix. Nous devons continuer à montrer au monde que le Tchad peut être différent", a poursuivi Mahamat Idriss Deby.



Après 11 mois de transition, Mahamat Idriss Deby a reconnu qu'il s'agit d'une période "très difficile" et "très incertaine" pour un pays.