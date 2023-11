Tchad : "nous sommes un gouvernement responsable", Abderaman Koulamallah

Le 3 novembre 2023, Abderaman Koulamallah, ministre de la Réconciliation nationale, a tenu une conférence de presse pour aborder le retour de Succes Masra, président du parti Les Transformateurs, et pour répondre aux questions des journalistes concernant les engagements du gouvernement.



Lors de la conférence, Abderaman Koulamallah a souligné l'engagement du gouvernement à garantir le respect des libertés publiques pour tous les citoyens. Il a déclaré : "Nous sommes un gouvernement responsable. Aucune loi ne peut remroettre en cause les libertés des citoyens. Il serait assez surprenant pour un gouvernement aussi responsable que le nôtre de ne pas respecter ses engagements."



Le ministre a également rappelé l'importance de l'accord de Kinshasa signé entre le gouvernement tchadien et le parti Les Transformateurs. Il a déclaré : "À Monsieur Masra de respecter l'engagement qu'il a pris. Nous, on va respecter nos engagements. Nous sommes un État responsable, un gouvernement responsable et des hommes politiques qui prennent la mesure de leurs responsabilités."