Tchad : "nous travaillons d'arrache-pied pour satisfaire à 100% les engagements"

"Nous travaillons d'arrache-pied pour satisfaire à 100% les engagements pris par le chef de l'Etat. Ces engagements sont très indiqués pour donner du pouvoir d'achat et du mou à nos populations et à nos entreprises", a déclaré lundi le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.



Il s'est exprimé à l'Assemblée nationale lors d'une séance de questions d'actualité. Le ministre a été interrogé notamment sur les mesures d'accompagnement envisagées face à la lutte contre le Covid-19 et la situation économique liée à la chute des cours du pétrole.



"Pendant qu'on était sur cette bonne lancée, cette crise de coronavirus est arrivée avec des mesures importantes en terme de santé prise par tous les gouvernements du monde", a indiqué Tahir Hamid Nguilin, rappelant que ces dernières années, "le Tchad, comme beaucoup d'Etats de la CEMAC, a fait face à un choc qui est intervenu depuis la chute des cours du pétrole de 2014."



Selon ses explications, "il y a eu des mésententes au niveau de l'OPEP et de l'OPEP+ qui ont contribué à ce que les cours du pétrole chutent. Nous avons la crise sanitaire, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, et au delà de ça, l'arrêt des activités économiques dans beaucoup pays, et en plus de cela, il y a une surproduction pétrolière."



Le ministre des Finances a assuré que pour le mois de mars, le Tchad a réalisé "tous ses objectifs" en terme de recettes. Il a ajouté que "pour le mois d'avril, c'est le premier mois où l'on aura un mois complet" face à la situation du Covid-19.