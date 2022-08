Tchad : « nous voulons un dialogue crédible » (Amine Idriss)

Amine Idriss, personne ressource et intervenant au Dialogue national inclusif, a estimé ce 25 août que le règlement intérieur des assises ne devrait pas être adopté sous la houlette du Comité d’organisation (CODNI).



« Le CODNI a une mission qui est très claire. (…) C’est au présidium de gérer le reste. Faire adopter le règlement intérieur sous la houlette du CODNI, c’est créer des problèmes de crédibilité », a estimé Amine Idriss.



Il a également réagi aux inquiétudes de retard dans les travaux : « nous avons déjà perdu 62 ans. Ce n’est pas ajouter deux, trois jours qui serait une perte de temps (…) Nous voulons un dialogue crédible et qui soit perçu comme crédible par l’ensemble des Tchadiens ».



Par ailleurs, l’intervenant préconise de suspendre les travaux après l’adoption du règlement, « pour aller discuter avec les frères et sœurs qui ont décidé de ne pas prendre part » au Dialogue national.