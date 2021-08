TCHAD Tchad : nouveaux enlèvements au Mayo Kebbi Ouest, que s'est-il passé ?

Alwihda Info | Par Foka Mapagne - Le Sage Ngakoutou - 31 Août 2021



Quatre personnes ont été enlevées contre rançon dans le village Zavou, sous-préfecture de Lamé, département de Mayo-Dallah, dans la nuit du 29 au 30 août 2021.

Douze personnes armées de fusils de guerre ont fait irruption autour de 23 heures dans le village Zavou, pour enlever deux filles, âgées respectivement de 17 et 19 ans. Deux hommes ont également été enlevés. Le dernier à être enlevé est âgé de 62 ans, notable du chef de village, avec à sa charge 21 enfants. Ils ont été enlevés pour une direction inconnue, mais tout porte à croire que c'est vers la la frontière camerounaise qu'ils ont été conduits.



Il faut noter que ces cas d'enlèvement de personnes contre rançon se déroulent au moment où la zone de défense et de sécurité n° 12 a été créée dans la province du Mayo-Kebbi Ouest, avec plusieurs hommes. Ces éléments sont déployés dans les villages de la province, mais malgré cette présence des forces de défense, les kidnappeurs continuent toujours à dicter leur loi. Ce n'est pas pour la première fois que ces cas surgissent dans le village Zavou. Il y a quelques semaines, quatre personnes avaient été enlevées, dont deux ont payé une rançon de plus de 10 millions de Fcfa, avant d'être libérées.

Ce qu'il faut aussi retenir de ces enlèvements, c’est que ces malfrats ciblent des personnes qui ont un peu de moyens et ils essayent de les appauvrir au jour le jour. C’est le cas de celui dont les deux filles âgées respectivement de 17 et 19 ans, alors qu’il avait été déjà victime d'un cas d'enlèvement en 2020.



Actuellement, les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et traditionnelles, au niveau local, mènent une poursuite de ces malfrats qui, avec leurs otages malheureusement, selon les dernières informations, ont traversé la frontière camerounaise. Pour l'instant, on reste toujours sans informations fiables, et il n'y a pas des rançons fixées pour ces cas d'enlèvement. Il faut aussi rappeler que, toujours dans la sous-préfecture de Lamé, il y a eu dans un village nommé Korgoï, dans le canton Dari, deux autres garçons issus de la même localité qui ont été enlevés et aucune information ne filtre sur ces deux enfants.



Malheureusement, dans la zone de Lamé, l’on déplore l’absence de réseau téléphonique (Airtel et Tigo). La communication est donc très difficile dans cette zone. Et en cas d'enlèvement des personnes contre rançon, ce n'est pas facile de remonter l'information en temps réel, il faut attendre 3, 4 voire 5 heures de temps pour que l'information arrive au haut niveau. Et c'est ce qui handicape la poursuite des malfrats, la frontière camerounaise mettant une barrière pour ceux qui partent à la recherche des otages.





