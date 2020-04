Tchad : nouvel écroulement d'un château d'eau à Massakory

Un château de 1000 mètres cubes en construction par l'entreprise BATIMAT SA, s'est écroulé cet après-midi du lundi 13 avril 2020.



Le château de Massakory est en construction depuis 2015 sur financement de l'Union européenne et du gouvernement tchadien.



C'est pour la deuxième fois que le château s'écroule après celui de 2018.



D'après les informations recueillies par Alwihda Info, depuis le début des travaux, le château a vu plus de cinq ingénieurs qui se sont succédés pour la construction.



Le dernier ingénieur Ndjonyang Bagamla explique qu'il est venu à Massakory le 10 décembre 2019 pour un branchement de 152 ménages. Il a fini le 5 avril 2020.



L'entreprise voulant faire l'essai de ses vannes, a fait le plein du château. Après quelques heures de pompage, le château s'est écroulé brutalement.



Alertés par les autorités de place, le préfet et le gouverneur se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts et saisir la hiérarchie.



Selon des sources fiables, la succession de plusieurs ingénieurs à ce travail et la qualité des matériaux sont à l'origine de l'écroulement.



Joint sur son numéro Airtel, le directeur général de l'entreprise BATIMAT SA n'a pas décroché.