Tchad : nouvelle semaine de grève face aux retards de paiement dans le secteur éducatif

L'Assemblée générale extraordinaire réunissant la Plateforme des Syndicats du Secteur de l’Education du Tchad (PSSET) et le Collectif des Syndicats du Secteur de l’Education du Tchad (COSET), a décidé de reconduire la grève pour la semaine du 10 au 16 novembre 2023, renouvelable, en raison du non-versement intégral des salaires suspendus depuis le mois d'octobre.



Suite à l'évaluation de la grève lancée le 3 novembre 2023 et des rencontres avec les autorités éducatives, les syndicats constatent que les salaires suspendus ne sont pas totalement versés. Ils appellent le gouvernement à régler immédiatement, et sans condition, les salaires des victimes du mois d’octobre 2023.



Les syndicats demandent également l'intervention personnelle du président de la République pour résoudre cette situation, et éviter des conséquences négatives sur le système éducatif.



Les porte-paroles, Allara Djimtibaye pour la PSSET et Brahim Younous Ali pour le COSET, exhortent les militants à rester vigilants pour d'éventuelles actions futures.