Tchad : nouvelle tarification du pain dans certaines boulangeries

Entre 80 FCFA et 85 FCFA, c’est le prix d'un pain en boulangerie dans la ville de Ndjamena. Ce pain est finalement vendu à 125 FCFA dans les boutiques.



En raison de l'inflation observée sur certaines denrées de première nécessité et la guerre en Ukraine, le prix du pain a augmenté depuis quelques mois. Et dans cette nouvelle tarification, le pain a perdu son statut de denrée populaire, pour devenir un produit de luxe.



C’est ainsi que, depuis deux semaines, dans certaines boulangeries (Rotative, Hanna, Ziad), le bon pain doré se vend à 80 FCFA-85 FCFA, auprès des grossistes ou distributeurs. Ces derniers livrent à 100 FCFA dans les boutiques et restaurants, qui les revendent à 125 FCFA.



« Nous ne pouvons aller à la boulangerie pour payer deux à trois pains, même si le prix est à 85 FCFA », explique Ali, un consommateur. Un calcul simple laisse comprendre que pour un pain, le boutiquier réalise un bénéfice de 25 FCFA.



Selon Hamza, boutiquier au quartier Chagoua, « il y a longtemps que les pièces de 10 FCFA ne circulent pas dans la capitale, sinon c'est possible de vendre le pain à 115 FCFA ». Mais pour Achta, « ceci n'est pas une raison fondée pour continuer à vendre le pain à 125 FCFA ».



Cette situation interpelle le ministère en charge du commerce qui doit encadrer le prix de pain avec des dispositifs règlementaires afin que le consommateur ne soit pas dupé. Autrement, cette liberté dans la fixation du prix est un problème pour le pouvoir d'achat des consommateurs.