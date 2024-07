Tchad : objectif 60% de femmes enceintes protégées contre le paludisme d'ici 2026

Organisée sous la supervision du Ministre de la Santé publique, Dr Abderahim Abdelmadjid, et en partenariat avec des organisations telles que l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Banque mondiale, le Fonds mondial et l'UNICEF, cette réunion avait pour objectif de réduire la prévalence du paludisme au Tchad et dans le monde entier.



L'objectif principal de cette réunion était de moderniser le système de santé et de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité imputables au paludisme chez les femmes enceintes. Plus spécifiquement, il s'agit de faire en sorte que d'ici 2026, 60% des femmes enceintes fréquentant les centres de santé reçoivent au moins trois doses de traitement préventif intermittent contre le paludisme. Les effets spécifiques du paludisme sur les femmes et les risques associés pour le couple mère-enfant incluent l'anémie, le faible poids à la naissance ainsi que la mortalité maternelle, néonatale et infantile.



Docteur John Eyong Efobi, représentant de l'OMS au Tchad, a précisé que le paludisme demeure un problème majeur de santé publique dans plusieurs régions du monde, y compris en Afrique. Selon le rapport mondial sur le paludisme de 2023, il y avait environ 249 millions de cas de paludisme et 608 000 décès imputables à cette maladie au niveau mondial. La région de l'OMS supporte une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme, avec environ 94% des décès dus à cette maladie.



Les données montrent une forte prévalence du paludisme au sein des groupes vulnérables tels que les jeunes enfants, les femmes enceintes, les communautés rurales et les personnes déplacées. Les nourrissons et les jeunes enfants représentent environ 80% de la mortalité liée au paludisme.



Lors de cette rencontre, le Ministre de la Santé publique, Dr Abderahim Abdelmadjid, a indiqué que le but de cette réunion était de faciliter l'accès à des soins de santé de qualité pour l'ensemble de la population.