Tchad : obsession pour la forme « apoutchou » chez la femme, un danger pour la santé

Les astuces pour gonfler les fesses et les seins se multiplient, ce qui constitue pourtant un danger pour la santé. Dorénavant, la femme aux fesses et seins bombés attire le regard de tous.



Malheureusement, toutes les femmes n'ont pas cette forme. Ce qui pousse les autres à modifier leurs formes, avec l’utilisation des médicaments pharmaceutiques ou d'autres méthodes, les exposant ainsi à des maladies dangereuses. Car les produits utilisés ont souvent des effets secondaires pour la santé.



Selon Djimrabé Bonheur, relevant du corps soignant, « aujourd'hui, la question des femmes rondes est à la mode, bien que ces produits soient pharmaceutiques. Il faut reconnaître que tout médicament a des effets secondaires. Les fesses et seins bombés « sur-vitaminés » peuvent causer un problème rénal.



Les reins jouent un rôle important dans la circulation sanguine », explique-t-il. Le phénomène des femmes rondes gagne les réseaux sociaux. Communément appelée « apoutchou », cette forme physique est synonyme de beauté et de richesse. Malheureusement, les femmes sont exposées aussi à des maladies respiratoires et au cancer, souligne Ndjigatouloum Jeanne, sage-femme au centre de santé d'Ardep-djoumal.



Pour l'heure, femmes aux fesses et seins bombés est un appât de l'industrie de la beauté. Le plus important est de pratiquer une activité sportive, car c'est fort possible de développer une forme musclée, explique Sylvestre Naindouba, enseignant d'éducation physique.



Pour éviter le pire, le mieux est de passer par la sensibilisation. Beaucoup de femmes et filles sont ignorantes de ce que cette pratique est nuisible à leur santé. Prévenir vaut mieux que guérir, dit-on.