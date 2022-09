Tchad : "on a envie de construire nos vies", le plaidoyer du général Ahidjo Ngaro

"Il n'y a pas que l'armée qui a l'apanage de la violence. La violence chez nous est presque inée. Quand vous allez au Sud, on ne sort pas de chez soi sans le gourdin. Au Nord, chacun porte sur lui un couteau pour se défendre, se battre. Au niveau de l'armée, c'est vrai, il y a des dérapages".

"C'est pas de gaieté de coeur que nous les militaires, toute notre vie, nous nous battons. (...) S'il y a une volonté politique clair, il n'y a pas de raison que les militaires aillent tout le temps se battre. On a envie de construire nos vies. La plupart des enfants délinquants c'est les enfants des militaires. La plupart des femmes veuves, c'est celles des militaires".

L'armée subit une salve de critiques aux assises du dialogue national, tantôt accusée de confisquer le pouvoir, tantôt accusée d'être à l'origine de la violence. Participant au dialogue national pour le compte des forces armées, le général Ahidjo Ngaro, a livré un plaidoyer assez rare ce 15 septembre.Le général Ahidjo Ngaro estime que la violence est incorporée dans la société et non seulement un trait de caractère dans l'armée :Il poursuit en affirmant que les militaires ne sont pas forcément heureux d'être en permanence en alerte et sur des théâtres de conflits :