Tchad : "on a vécu dans l'unité et la bonne cohabitation"

Le Festival Dary s'est ouvert ce samedi 21 décembre 2019 à N'Djamena, en présence du ministre secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, Hissein Brahim Taha, et de la Première Dame, Hinda Déby.



A l'occasion de cet événement de brassage et de valorisation de la diversité culturelle, nous sommes allés à la rencontre de Mama Asma Gassi, présidente de l'association Fort-Lamy.



"On a vécu dans l'unité et la bonne cohabitation. On ne connais pas : "telle personne est du Sud, telle personne est du Nord, telle personne est de ceci, cela". Nous on a vécu la main dans la main. (...) Les gens nous ont divisés", déplore Asma Gassi, devant son stand qui propose de découvrir des objets et ustensiles de cuisines traditionnels.