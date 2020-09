Tchad : "on n'a pas encore rencontré les citoyens qui sont plus forts que la justice" (ministre)

Le ministre de la Justice chargé des droits humains, Djimet Arabi, a répondu mardi à une question orale suivie de débats au Palais de la démocratie. Les députés ont exprimé plusieurs inquiétudes, notamment le cas de citoyens qui sont plus forts que la justice.



De l'avis du ministre Djimet Arabi, il s'agit d'un point de vue qui n'engage que l'auteur. "Là aussi je pense que c'est un point de vue. Nous, au niveau du ministère de la Justice, on n'a pas encore rencontré les citoyens qui sont plus forts que la justice. Ça c'est l'opinion qui engage le député qui l'a dit", indique-t-il.



S'agissant de "l'absence totale de justice", le ministre s'explique : "C'est des opinions. Il y a des gens qui croient qu'il n'y a pas de justice mais il y a d'autres qui pensent plutôt le contraire donc je pense que c'est relatif, il faut relativiser les choses."



Et d'ajouter : "Il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des bavures, il peut y avoir des erreurs judiciaires comme dans tous les pays du monde mais on ne peut pas désespérer pour dire qu'il y a une absence totale de justice".



Selon Djimet Arabi, "nous sommes tous des humains, on est appelé souvent à faire des fautes mais on ne doit pas désespérer pour dire qu'à partir de cette situation, il y ait une absence totale de justice. Je ne pense pas. Il y a des efforts qui doivent être faits pour que les choses puissent s'améliorer, pour que les choses soient meilleurs mais je pense qu'il n'est pas de notre devoir de faire des affirmations pour dire qu'il n'y a pas du tout de justice au Tchad".