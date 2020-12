Tchad : "on ne peut concevoir un tel degré d’animosité et de haine entre les communautés"

"Nous ne pouvons rien construire de durable si ces valeurs cardinales ne font pas l’objet d’une appropriation individuelle et collective. Il me paraît opportun à l’aube de cette année nouvelle de vous exhorter, mes chers compatriotes, à conjurer le danger du communautarisme".

"Nous avons été tous profondément affligés et consternés par les affrontements meurtriers survenus dans plusieurs localités. On ne peut concevoir un tel degré d’animosité et de haine entre les communautés. Rien, strictement rien ne peut expliquer ce déchainement de violences. A cet égard, je tiens à réitérer les fermes instructions données aux ministères compétents pour l’application à la lettre des différentes mesures fortes et énergiques prévues pour faire face aux conflits communautaires".

"Les opérations de désarmement doivent être menées avec toute la rigueur et la responsabilité requises. Je ne cesserai de répéter que force doit rester à la loi. Nous devons tous comprendre que la dynamique de cohésion nationale et de cohabitation pacifique construite patiemment et ardemment ne peut être remise en cause".

Le président de la République Idriss Deby a adressé jeudi son message de voeux pour le nouvel an. Il s'est exprimé sur les affrontements intercommunautaires qui ont secoué le pays ces dernières semaines."La cohésion, la solidarité et le civisme que je recommande doivent être un bréviaire commun", a déclaré Idriss Deby.Selon le chef de l'État, "on ne peut concevoir un tel degré d’animosité et de haine entre les communautés" :Idriss Deby ordonne la poursuite des opérations de désarmement :