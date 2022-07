Tchad : "on ne va pas se décourager, il nous reste des matchs" (entraineur d'AS Santé d'Amdjarass)

"Dieu merci. Le jeu de balle c'est comme ça, parfois on gagne parfois on perd. Aujourd'hui ça ne l'a pas fait mais on ne va pas se décourager. Il nous reste beaucoup de matchs", a réagi Moussa Atie, l'entraineur de l'équipe AS Santé d'Amdjarass après le match.



"InchAllah, désormais, ce qui s'est passé ne se répétera plus. Les joueurs ne doivent pas se décourager et aller jusqu'au bout", a-t-il ajouté.



À noter que 4 buts ont été inscrits en première période tandis que les 4 autres buts ont été marqués en seconde partie de jeu.



Le match a eu lieu au stade de Diguel. Au 8ème but, plusieurs centaines de supporteurs ont envahi la pelouse du stade pour exprimer leur joie.