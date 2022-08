Tchad : "on peut se transformer en parti, il y a beaucoup de possibilités pour l'UFR", Timan Erdimi

"Ça dépend, je suis le chef d'une coalition composée de cinq mouvements politico-militaires. On verra ce qu'on peut faire. On peut se transformer en parti. Il y a beaucoup de possibilités pour l'UFR", a indiqué Timan Erdimi qui prendra parti samedi aux assises du dialogue national inclusif.



“J’espère que tout ira bien, j’espère la paix et l’unité pour le pays, j’espère que le dialogue réussira”, a ajouté le leader de l’UFR.



En 2019, ses forces avaient tenté une attaque avant d’être stoppées par des frappes aériennes françaises au Nord du pays.