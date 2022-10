Tchad : "on prend nos responsabilités citoyennes de manière pacifique, non violente, disciplinée", Yaya Dillo

"Dès lors qu'un groupe d'individus a enterré la Constitution, c'est-à-dire remis en cause le contrat social, supprimé les institutions, de ce fait, il est du devoir de chaque citoyen de sortir de manière pacifique. Nous ne disons pas que les tchadiens doivent agir de manière violente. Nous devons occuper toutes les rues de toutes les villes, sur l'ensemble du territoire national", selon Yaya Dillo.

Le président du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo, a appelé le 18 octobre à une forte mobilisation jeudi pour une marche contre les autorités de transition. Le peuple "doit dire non à la dérive dictatoriale en sortant massivement", selon lui.Yaya Dillo explique qu'une demande d'autorisation de marche a été déposée : "malheureusement, ils n'ont pas voulu recevoir notre courrier. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas entendre parler d'autorisation".Le ministère de la Sécurité publique a strictement interdit ce 19 octobre les manifestations prévues demain sur l'ensemble du territoire."Quand ils abandonnent leurs responsabilités régaliennes, on prend nos responsabilités citoyennes, de manière pacifique, non violente, disciplinée", estime Yaya Dillo.