Tchad : "on va répondre au coup par coup après le 20 avril", prévient Kabadi

« Le MPS va se relancer dans ses activités politiques normales (…) On ne sera plus dans le MPS pour faire du bruit. Nous allons être dans le MPS pour réfléchir sur ce que nous allons faire (…) Nous devons nous préparer. Si on s’est tus jusqu’à là, c’est parce que nous avons observé le deuil », a affirmé ce 13 avril Dr. Haroun Kabadi, secrétaire général du parti.



« Il ne faut pas que les gens prennent le fait qu’on observe le deuil comme une sorte de faiblesse. Le MPS continue à assumer », a-t-il mis en garde.



Dr Haroun Kabadi rejette toute décadence du parti. « Ils ont même fait part que c’est une œuvre païenne », s’insurge le n°1 du MPS.



« Je ne vois pas en quoi nos activités sont des activités païennes. Si tu n’est pas païen, est-ce que tu peux réellement insulter quelqu’un qui est décédé ? Qui est réellement païen ? », a ajouté Dr. Haroun Kabadi en réaction aux critiques sur l’organisation d’une cérémonie de levée de deuil.



« Maintenant, il faut qu’ils se méfient. Nous on va répondre au coup par coup après le 20 avril. On va attaquer. Celui qui veut concilier avec nous, on va concilier », a prévenu le n°1 du MPS.