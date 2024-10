Tchad : opération Haskanite, le PM par intérim appelle au calme et à l’unité

Le Premier ministre par intérim, Abderahim Bireme Hamid, également ministre d’État, ministre de la Justice et des Droits Humains, Garde des Sceaux, a fait une déclaration ce mercredi 30 octobre, au sujet de l’opération Haskanite.



Il faut rappeler que dans la nuit du 27 octobre, la secte Boko Haram a attaqué les Forces de Défense et de Sécurité, dans la localité de Barkaram, dans la province du Lac. Cette attaque a fait état d’une quarantaine de morts et de 37 blessés. Le Premier ministre par intérim a présenté ses condoléances attristées aux familles des victimes.



Abderahim Bireme Hamid explique que cette opération militaire de grande envergure est une réponse juste et légitime à l’ignoble agression de ceux qui ont eu l’audace d’attaquer nos soldats en mission sacrée : veiller sur la sécurité des populations et préserver la paix.



« L’opération Haskanite ne vise pas seulement à sécuriser nos paisibles populations, car les actions néfastes du groupe terroriste compromettent la stabilité de la région et de tous les pays partageant le bassin du Lac Tchad », a rappelé le Premier ministre par intérim.