Tchad : opération Haskanite, le ministre de la Communication en mission de soutien au Lac Tchad

Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Digitalisation de l'administration, Dr Boukar Michel, conduit une délégation de presse dans le cadre de la couverture de l’Opération Haskanite.



Cette mission vise à mettre en lumière les actions des forces de défense et de sécurité ainsi qu'à évaluer les dégâts causés par l’attaque meurtrière de Boko Haram survenue dans la nuit du 27 au 28 octobre 2024 à Barkaram, où plusieurs personnes ont perdu la vie et d’autres ont été blessées.



Arrivée le 22 novembre 2024, la délégation a été accueillie à l’aérodrome de Bagasola par le gouverneur de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani. Lors de cette rencontre, le ministre et sa délégation ont présenté leurs civilités et réaffirmé leur soutien aux autorités locales et aux populations touchées par les violences.



Le ministre Boukar Michel a exprimé sa solidarité envers les forces de défense et de sécurité, saluant leur engagement pour protéger les populations contre les attaques répétées des terroristes dans cette région.



Cette mission permet également de documenter les efforts sur le terrain pour rétablir la sécurité et appuyer les initiatives de résilience face à ces défis. L’opération Haskanite, menée par les forces tchadiennes, constitue une réponse stratégique visant à neutraliser les menaces dans la région du Lac, un point critique en raison des activités terroristes de Boko Haram.



Enfin, cette mission s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement tchadien à promouvoir la paix, la sécurité et le développement dans les zones affectées par l’instabilité.