Tchad : opération coup de cœur en faveur des veuves et orphelins des artistes défunts

L’équipe conduite par le directeur artistique de cette plate-forme s'est rendue au domicile du défunt Saint Mbété Bao à Amtoukoui, dans le 7ème arrondissement. Des vivres et non vivres leurs ont été remise. Nepitimbaye Eugénie, l’épouse du défunt artiste, a exprimé sa reconnaissance à l’équipe de la plateforme pour cette action.



L'équipe s'est dirigée ensuite au domicile de l’artiste Aldjim Carlos à Dembé. La veuve et les orphelins ont également bénéficié d'une assistance. Raïla Madjingar, au nom de famille, dit être réconfortée par le geste de la plateforme. Ils ont bénéficié des sacs de riz de 25 kg, d’huile, des savons, stylos, détergents, cahiers, stylos et crayons.



Le directeur artistique de la plate-forme VMTF, Héritier Evariste Ngaralbaye, a précisé que cette opération vise à apporter un soutien en vivres et non vivres aux familles des artistes qui ne sont plus de ce monde.



"Nous faisons ces actions modestes pour interpeller les uns et les autres pour que tout le monde puissent comprendre la portée de la situation que vivent les veuves et orphelins des artistes qui ne sont plus de ce monde", ajoute le patron de cette plate-forme.



Selon lui, ces artistes ont réalisé tant des choses durant leur vie. "C'est ainsi que nous, en tant que plate-forme culturelle, nous sommes dit qu'il est important de venir vers leurs familles afin d'échanger et de les réconforter", conclut Héritier Evariste Ngaralbaye.