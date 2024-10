Tchad : opération de distribution de vivres aux sinistrés d’inondations à Mao

Ce jeudi 23 août 2024, le gouverneur de la province du Kanem, le contrôleur général de Police Issaka Hassan Jogoï a officiellement lancé à Mao une opération de distribution de kits, de vivres et de non-vivres aux personnes touchées par les inondations.



La cérémonie a vu la présence des autorités administratives, militaires et locales et le délégué de l’Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires du Kanem, Ahmat Goukouni Dans son mot introductif, le maire de la commune de Mao, Moussa Maïna, a remercié tous ceux qui ont contribué et ont répondu à l'appel des autorités locales au profit des sinistrés.



Le gouverneur a remercié à son tour les donateurs, tout en soulignant l’importance de cette aide qui a soulagé les souffrances des sinistrés. Il a ensuite insisté sur une distribution rigoureuse et impartiale.