Tchad : opération de la garde forestière au Sila après la destruction d'arbres

Des individus accusés d'avoir détruit illégalement des arbres ont été interceptés et arrêtés jeudi par la garde forestière de la province de Sila, au village Semasim dans la zone de Kerfi, au cours d'une mission.



L'opération ayant conduit à l'interpellation des individus a eu lieu au cours d'une mission conduite par le préfet de département de Kimity, Adoum Hassan Fouda, en présence des agents du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche dont le nouveau délégué de l'environnement de la province de Sila et le commandant de la garde forestière et faunique de Sila.



La mission a été appuyée par un détachement de sécurité.