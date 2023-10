Tchad : opération de nettoyage des jardins d'enfants pour une rentrée pré-scolaire saine

Le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance a lancé le 8 octobre 2023 une opération de nettoyage des jardins d'enfants publics en préparation de la rentrée pré-scolaire prévue le 15 octobre 2023. Cette initiative a débuté au Centre Social N°4, situé dans le 2ème arrondissement de la ville de N'Djaména.



Fatime Ali Otmane, la déléguée provinciale de la ville de N'Djaména du Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, a souligné l'importance de l'hygiène pour la santé des enfants. Elle a précisé que cette activité vise à garantir que les enfants soient accueillis dans un environnement propre et sain lors de la rentrée scolaire.



De son côté, Mahamat Soungui Ahmed, inspecteur général du Ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, a rappelé l'importance de préparer la rentrée pré-scolaire du 15 octobre, en particulier dans tout le pays. Il a expliqué que cette opération de nettoyage se poursuivra dans différents centres de jardins d'enfants à N'Djaména et en province pour assurer de bonnes conditions pour les enfants à leur arrivée.



Cette initiative vise à préparer efficacement la rentrée pré-scolaire et à offrir un environnement propice à l'éducation et à la santé des enfants.