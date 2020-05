Tchad : opération de rafle de motos dans la ville de Pala

À Pala, toutes les motos en circulation sont arrachées par les agents de sécurité sous la coordination de la cellule de veille et de sécurité sanitaire du Mayo Kebbi Ouest. Les motos transportant des malades sont confisquées et ces derniers abandonnés. Aucune explication n'est donnée après la saisie.



Pour le retrait des engins, un rendez-vous a été donné hier à 16 heures mais rien n'a été fait.



Un journaliste de la radio terre de Pala a été brutalisé, et sa moto confisquée, avant d'être libérée par les responsables de la cellule de veille et de sécurité sanitaire du Mayo Kebbi Ouest.



Pour cette opération, plusieurs dizaines de motos sont gardées au quartier général du comité de veille, à l'école du Centre de Pala.



Dans un arrêté signé du 11 mai 2020, le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest Adoum Forteye Amadou, a suspendu la circulation des moto-taxis dans les périmètres urbains de Pala pendant 10 jours.