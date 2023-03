Tchad : opération réussie des forces de l'ordre de Mangalmé, deux malfrats arrêtés

Selon des informations datant de 72 heures, un présumé coupeur de route, semant la désolation sur l'axe Djogori-Abgué, a été arrêté.



De plus, un autre groupe de présumés coupeurs de route vient d'être démantelé dans la sous-préfecture de Kouka, située dans le département de Mangalmé.



À la suite d'une vaste opération d'investigation et de sécurisation, le préfet du département de Mangalmé, Mahamat Brahim Abdraman, accompagné des différentes unités des forces de l'ordre du département, a traqué et mis hors d'état de nuire, deux présumés coupeurs de route dans la nuit du 28 mars 2023 à Kouka-Margni.



Ces malfrats étaient en possession de deux armes de marque AKM, de téléphones portables, ainsi qu'une importante quantité d'argent. Ces présumés coupeurs de route en conflit avec la loi, seront présentés aux autorités judiciaires pour répondre de leurs actes.