Tchad : ordre opérationnel du ministère de la Sécurité pour le référendum et les fêtes de fin d'année

Assurer la sécurité des lieux et des bureaux de vote pendant le référendum.

Maintenir et rétablir l'ordre public en cas de besoin.

Observer, intervenir et rendre compte des incidents constatés.

Ne pas interférer dans le déroulement du scrutin.

Interdire strictement le port de chèches (turbans) par les agents de sécurité.

Exiger le port obligatoire d'insignes distinctifs par corps.

Placer toute personne interpellée à la disposition de la Coordination de Police Judiciaire.

Veiller à l'application stricte des consignes énumérées.

Signaler les agents ne respectant pas les consignes.

Il est demandé aux responsables des FSI de collaborer étroitement avec le Comité de Veille.

Cet ordre opérationnel vise à garantir un déroulement apaisé et sécurisé de ces événements.Objectifs de la mission :Un Comité de Veille a été mis en place au sein du ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration, sous la co-responsabilité du Secrétaire Général et de l'Inspecteur Général du Ministère, en collaboration avec les différents Chefs de Corps des Forces de Sécurité Intérieure (FSI).Responsabilités du Comité de Veille :Le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale, le Commandant de la Garde Nationale et Nomade du Tchad, et le Directeur Général des Renseignements et d'Investigations sont chargés d'appuyer le Comité de Veille et de suivre les instructions de « Quartier consigné » à partir du 15 décembre 2023 et jusqu'à nouvel ordre.L'Agence Nationale de Sécurité d'État (ANSE) et la Direction Générale du Renseignement Militaire (DGRM) sont également sollicitées pour soutenir le Comité de Veille.Cet ordre opérationnel s'applique à tous les membres des Forces de Sécurité Intérieure (FSI). Le Ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration veille à son application stricte.