Tchad : organisation, déontologie, didactique, des enseignants formés à Massakory

A Massakory, l'atelier de formation des enseignants -organisé par le Projet de résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT)- a pris fin samedi 29 février 2020.



Selon la cheffe de mission du Projet de résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad, antenne de Hadjer-Lamis/Chari Baguirmi pour la zone de Massakory, Mme. BaÏkalzoumbé Payouni Rosine, cette formation faite suite à la 1ère session lancée depuis novembre 2019.



Mme. BaÏkalzoumbé Payouni Rosine a expliqué que cette formation porte sur le thème : "Pédagogie générale et psychologie, organisation des disciplines ; organisation de la classe, déontologie et administration sociale".



Elle va renforcer les capacités de 210 enseignants, directeurs, maitres communautaires et Instituteurs, afin de les rendre capables de relever les défis de l’éducation tchadienne.