Tchad : organisation du FISCA, les précisions du ministre Kalzeube Payimi

La 6ème édition du Festival international des cultures sahariennes (FISCA) est prévue du 28 mars au 3 avril prochain à Am-Djarass, au Nord du Tchad. Le comité d'organisation mis en place depuis le 10 février dernier est à pied d'oeuvre pour la réussite de l'évènement.



Jeudi, le ministre d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet a donné des orientations aux membres du comité permanent d’organisation, lors d'une rencontre au Palais présidentiel en présence notamment de plusieurs membres du Gouvernement.



"Nous souhaitons vivement que ce souhait soit réalisé. 45 jours c'est pas beaucoup mais 45 jours c'est suffisant pour quelqu'un qui a la volonté. (...) C'est un rendez-vous du donner et du recevoir, je crois que cette année, ça risque d'être meilleure", a déclaré le ministre d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



Il a demandé au comité de déployer des efforts pour valoriser le patrimoine culturel et permettre l'attraction nécessaire en prenant compte l'aspect culturel. "L'objectif à terme c'est d'aller vers la promotion d'une vraie industrie touristique", a souligné Kalzeube Payimi Deubet.



"Le ministre d'Etat nous a donné des orientations très claires. Nous allons commencer d'arrache pied pour préparer ce défi. 45 jours pour faire le festival c'est pas beaucoup mais nous allons vraiment travailler jour et nuit pour relever ce défi", a déclaré Abakar Rozzi Teguil, président du comité d'organisation du FISCA.



Cette année, plusieurs pays vont prendre part à l'évènement, notamment l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, des pays du Moyen Orient et la France.