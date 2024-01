Tchad : ouverture d’un atelier sur les Droits de l’Homme et les VBG

Le Centre Eden Park de Koundoul accueille depuis ce mardi 30 janvier 2024, un atelier d'échanges avec les acteurs judiciaires, magistrats et officiers de Police Judiciaire (OPJ), sur la protection des victimes et témoins des violations des Droits de l'Homme, ainsi que sur les violences basées sur le genre (VBG) au Tchad.



Cet atelier est organisé par le Bureau pays du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme au Tchad, en partenariat avec le ministère de la Justice et des Droits Humains, sous le thème : « Rôle et bonnes pratiques des magistrats et OPJ en matière de lutte contre les violations des Droits de l'Homme y compris les VBG au Tchad ».



Il durera trois jours.