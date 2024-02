Tchad : ouverture d’un atelier sur les investissements du projet RePER à Ati

Le gouverneur de la province du Batha a ouvert ce matin à Ati dans la grande salle de réunion de l'antenne du RePER, l'atelier d'analyse des facteurs et des mesures de renforcement et de durabilité des investissements du projet RePER.



Cet atelier de deux jour vise l'examen, l'amélioration et l’appropriation par les parties prenantes des mesures proposées, afin de parfaire une stratégie de sortie systématique et cohérente du projet.



Il s'agit de présenter et analyser les approches/facteurs de durabilité des investissements en place du projet, analyser et approprier les limites et questions émergentes, ainsi que les mesures préconisés pour un fondement durable de ces investissement investissements, et estimer les coûts de mise en œuvre de ces mesures.



Dans son mot introductif, le chef d'antenne du projet RePER d'Ati, Abdallah Younouss Adoum, a rappelé que le projet RePER est un projet de l'État tchadien, avec le maître d'ouvrages et le ministère de la Production et de la Transformation agricole, avec l'appui financier de ses partenaires qui sont le FIDA et le Fond Vert Climat.



Il intervient à travers trois composantes et cible les exploitations agropastorales issues des ménages pauvres dont 40% des femmes et 30% des jeunes et il couvre dix-sept cantons dans cinq départements de la province du Batha.



Selon lui, le besoin de consolidation des investissements réalisés par le RePER est exprimé en premier lieu par toutes les parties prenantes et des enquêtes bibliographiques du terrain qui ont permis d'identifier plusieurs facteurs et aussi des limites de durablement des investissements mises en place et la proposition de quelques mesures de renforcement de durabilité de ces investissements.



Ouvrant les travaux, le gouverneur de la province du Batha, Ahmat Goukouni Mourali a indiqué que cet atelier s'inscrit dans la logique, et permet aux représentants de toutes les parties prenantes, d’interroger sur les facteurs qui sont à l'origine du fonctionnement et de la pérennité des résultats.



Car selon le gouverneur Ahmat Goukouni Mourali, la gestion ex-post des réalisations est la préoccupation des plus hautes autorités du pays. Car les engagements sont pris avec les partenaires pour pérenniser ces acquis pour le bien-être de la population.



Enfin, le gouverneur a exhorté aux participants à plus d'abnégation afin de répondre aux attentes, de proposer de meilleures solutions pour mener à termes le projet RePER, et d'inscrire ses actions dans la durabilité.