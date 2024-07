Tchad : ouverture d'un espace de jeux pour enfants à la bibliothèque nationale

La bibliothèque nationale du Tchad a organisé une cérémonie destinée aux enfants, dénommée « les vacances à la bibliothèque », ce mercredi 31 juillet 2024 dans ses locaux. L'initiative est dans l'esprit d'orienter les enfants, dans le bon chemin, et de se préparer pour l'année prochaine.



Dans son discours de bienvenue, le directeur général de la bibliothèque nationale du Tchad, Idriss Mahamat, a affirmé qu'en cette période de vacances, plusieurs enfants sont à la maison. Dans certaines familles, les vacances scolaires riment avec le voyage, les cours d'été ou détentes, ce qui n'est pas le cas pour d'autres en situation sociale défavorisée.



C'est pourquoi, la bibliothèque nationale du Tchad, étant un espace qui réunit les personnes de tout horizon, autour du savoir et des connaissances qui convergent vers le développement intellectuel. Et personne n’a songé aux enfants qui n'ont pas la possibilité de profiter des vacances radieuses, en leur offrant un cadre d'épanouissement, de découverte et d'apprentissage, en cette période de trêve scolaire.



Il a également souligné qu'à la fin de cette période de vacances à la bibliothèque nationale, ces enfants bénéficieront d'une offre en nature, pour soutenir les parents qui s'apprêteront à préparer le retour sur le chemin de l'école.



Idriss Mahamat a lancé un appel vibrant à l'endroit des ministères en charge de la Femme et de la Petite enfance, de l'Education nationale, aux ONG, et à toutes les personnes de bonne volonté, à soutenir la bibliothèque nationale, dans cette initiative tant chère à elle, pour la cause de ces futurs cadres de demain.



La cérémonie a réuni plusieurs personnalités parmi lesquelles, le conseiller du président de la République et le secrétaire général du développement touristique.