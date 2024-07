Tchad : ouverture d'une session budgétaire de la commune de Bébédjia

Organisée grâce à l'appui de l'OXFAM, la session budgétaire de la commune de Bébédjia s'inscrit dans la logique du Projet citoyenneté active et gouvernance ouverte au Tchad, pour impliquer tous les contribuables.



Dans son mot d'accueil, le maire de la ville de Bébédjia, Mbaigolbe Naimian, a souhaité que pour atteindre les objectifs de cette approche participative et de gouvernance ouverte, il faudra mettre les agents dans les conditions de travail acceptable. Il a invité les conseillers municipaux, et le service technique, à conjuguer des efforts pour un budget de qualité, dans le processus de 2024, dans la commune de Bébédjia.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général du département, Sougui Daoussa Dicko, représentant le préfet de la Nya, a déclaré que cette session est une nouvelle manière de construire la localité de demain, tout en invitant les décideurs, élus, partenaires, entreprises et citoyens à tendre vers un futur durable de la commune de Bébédjia.



Il a situé les parties prenantes sur les cinq objectifs qui se résume sur zéro conflit, zéro déchet et zéro vulnérabilité. Intervenant à son tour, Mbangnadji Théophile, représentant de l'OXFAM, a situé l'objectif de son appui à la commune.



Enfin, ce fut une occasion d’échanges, de débat contradictoire, parfois houleux mais toujours fructueux.