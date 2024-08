Tchad : ouverture d'une session de formation au lycée de Walia

Dans le cadre du projet d'appui à la prévention des violences faites aux filles et femmes de la province du Chari-Baguirmi, et de la commune du 9ème arrondissement de la ville de Ndjamena, l'Association des femmes pour le développement et la culture de la paix au Tchad (FDCPT), en partenariat avec la coopération allemande, ont organisé le 22 août 2024, une formation dans les locaux du lycée de Walia sous le thème : « Lutter contre les violences faites à l'égard des filles et femmes est un acte citoyen ».



Mme Narmadji Céline, présidente de l'AFDCPT a, dans son mot de bienvenue, expliqué que cette session de formation est organisée grâce au soutien financier l'ambassade de la République Fédérale d’Allemagne, et s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la prévention, la lutte contre les violences faites aux filles et femmes du Chari-Baguirmi et la commune du 9ème arrondissement de Ndjamena. Il est mis en œuvre par l'AFDCPT, et vise à prévenir et lutter contre les violences.



Ainsi, durant les cinq prochains mois, les femmes, filles leaders des organisations de la société civile et communautaires de la province du Chari-Baguirmi et de la commune du 9ème arrondissement, vont se familiariser avec des instruments juridiques, des thématiques y relatives et des mécanismes de prévention de lutte, en vue de permettre à ces dernières de s'épanouir et développer l'estime en soi, pour une vie de couple rationnelle.



Dans le même contexte, Mme Narmadji Céline a exprimé sa gratitude au nom de l'AFDCPT, à la représentation de l'ambassade de la République Fédérale d’Allemagne, et aux personnes qui ont contribué de près ou de loin, à l'organisation pratique de cette session.



Par ailleurs, elle demande l'implication de la société civile de la commune du 9ème arrondissement, afin de réfléchir ensemble sur les stratégies d'amélioration du comportement des hommes, maris et leaders communautaires, pour changer le regard sur la situation des femmes et des filles victimes de violences.