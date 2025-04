AFRIQUE Tchad : ouverture de la 28ème réunion internationale des programmes nationaux sur le ver de Guinée

Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 8 Avril 2025





Le Tchad a réaffirmé ce mardi son engagement ferme dans la lutte contre le ver de Guinée, à l’occasion de la 28ème revue internationale du programme national d’éradication de cette maladie tropicale négligée, ce 08 avril 2025 à Radisson Blu.



La cérémonie d’ouverture, présidée par le Premier ministre Allah-Maye Halina, s’est tenue en présence de plusieurs personnalités de haut niveau, notamment le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, ainsi que de nombreux partenaires techniques et financiers.



Représentant le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, le chef du gouvernement a salué la solidarité internationale et l’expertise mobilisée pour vaincre cette maladie encore endémique dans six pays, dont le Tchad. Il a souligné que cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de transparence, d’évaluation rigoureuse et de modernisation du système de santé national, conformément au dixième axe stratégique du programme politique présidentiel.



La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs ministres de la Santé, venus de pays également concernés par la maladie, illustrant ainsi la portée régionale et internationale de l’événement. Leur participation témoigne d’une volonté commune de renforcer la coordination des efforts pour l’éradication du ver de Guinée.



Prenant la parole, le Dr Abdelmadjid Abderahim a, quant à lui, souligné que « pour atteindre notre objectif commun qui est l’éradication de la maladie du ver de Guinée de nos pays, l’engagement collectif est indispensable ». Il a précisé que la présente revue est placée sous le thème, « Le pouvoir des partenariats : construisons un avenir sans ver de Guinée », un choix qui illustre l’importance de la collaboration internationale. «



Les avancées enregistrées au Tchad ces dernières années sont le fruit du pouvoir de nos partenariats bien élaborés », a-t-il déclaré. Quant au ministre de la Santé, il a exprimé sa gratitude au Centre Carter et à son défunt coprésident, Jimmy Carter, saluant son engagement historique, aux côtés des pays en développement. Il a rappelé que malgré les progrès réalisés, six pays restent encore endémiques : l’Angola, le Cameroun, l’Éthiopie, le Mali, le Soudan du Sud et le Tchad.



Dr Abderahim a également salué l’inscription prochaine à l’ordre du jour de la 78ème Assemblée mondiale de la santé, à Genève, d’un projet de résolution en faveur de l’éradication du ver de Guinée, porté par les pays concernés, avec le soutien de partenaires, dont l’ambassadeur James Bartis. Reconnaissant la persistance de la maladie dans les zones rurales isolées, le ministre a plaidé pour un partenariat dynamique et une mutualisation accrue des ressources.



Il a aussi mis en avant la vision du maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, pour un système de santé moderne, inclusif, décentralisé et résilient. « Un système de santé efficace passe par des évaluations permanentes et une implication forte des partenaires et des acteurs de terrain », a-t-il martelé.



Dans un moment d’émotion, le ministre a remercié le Premier ministre pour son implication directe dans la transformation du système de santé, et a salué l’armée tchadienne pour son rôle dans la stratégie mobile de couverture sanitaire. Il a également souligné la collaboration intersectorielle, notamment avec la ministre d’État Aminata, qui milite pour une réforme des pratiques de vaccination.



Avec la participation active des pays encore touchés, de la communauté scientifique, des ONG, de plusieurs ministres de la Santé étrangers et des bailleurs de fonds, cette revue de trois jours à Yamena vise à accélérer la marche vers l’éradication du ver de Guinée d’ici 2030. Un objectif ambitieux, mais qui semble plus atteignable que jamais, grâce au « pouvoir des partenariats ».





