Tchad : ouverture des Journées portes ouvertes initiées par le Médiateur de la République

Le Médiateur de la République, Saleh Kebzabo, a présidé ce mardi 26 novembre 2024, au ministère des Affaires étrangères, la cérémonie d’ouverture des Journées portes ouvertes axées sur la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la cohabitation pacifique.



Cette initiative vise à améliorer la transparence et l'accès aux droits, tout en abordant des problématiques cruciales comme la réconciliation nationale et les conflits intercommunautaires.



Dans son discours d'ouverture, le Médiateur de la République, Saleh Kebzabo a indiqué que la notion de refondation de l'Etat évoque la nécessité de réformer les structures et les fonctions de l'Etat, pour répondre aux aspirations du peuple tchadien.



Le Tchad est à la croisée des chemins, dans un monde en constante évolution, notamment avec la mondialisation, la crise climatique et les mutations technologiques. Il doit se réinventer pour garantir la justice sociale, la sécurité des citoyens et la protection de l'environnement.



Ces défis ne sont pas insupportables également dans la mesure où la question de la paix, de la cohésion sociale et du bon vivre ensemble, constitue le chantier numéro 1 du programme politique quinquennal du chef de l'Etat, a-t-il souligné.



Pour le secrétaire général du Médiateur, Ahidjo Abraham, dans un rôle plus rage, le Médiateur de la République initie la réforme des textes nécessaires pour les adapter au contexte socio-économique. Sur le plan social, le Médiateur de la République est appelé à participer à toutes les activités de conciliation entre l'administration publique et la force sociale.



Enfin, le Médiateur de la République participe à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de réconciliation nationale, de promotion de la culture civique et de la cohésion sociale, et en assure le suivi.